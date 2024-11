18 novembre, 18 h 00 - 20 h 00 par Zoom - "Lundi de la cybersécurité" : Le guide de survie du RSSI intergalactique dans un monde de dingues

novembre 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : Le guide de survie du RSSI intergalactique dans un monde de dingues. Le lundi 18 novembre 2024, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom

Les journées pépères ont cédé la place au stress. Dans ce contexte, le plan de carrière classique du RSSI est assez standard : adminsys, responsable infra, RSSI, Directeur cyber, et pensionnaire de l’aile ouest 3ème étage chambre 315 avec repas à heures fixes, nourri blanchi camisolé.

Comment garder son calme dans un monde de dingue ? Plusieurs stratégies pour éviter de finir à rire bêtement en jouant à chat devant les feux de l’amour et parler à longueur de temps à son ami imaginaire. Tant qu’à terminer dingue, autant y amener du monde…

Intervenant : Cédric CARTAU

Cédric CARTAU est le RSSI du CHU de Nantes depuis 2009. Il a travaillé au CHU de Reims et au CHU de Rennes. Membre de l’APSSIS, ARCSI, CESIN, AFCDP, il est co-fondateur du groupe RSSI Nantais et ISO 27001 Pays de la Loire. Il est chroniqueur dans DSIH Magazine et auteur de 6 ouvrages spécialisés.

Participation gratuite.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 18/11 » dans l’objet et si vous le désirez quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.

