17 octobre : 2e édition du Campus Cyber Summit

septembre 2024 par Marc Jacob

L’événement cybersécurité de référence de la région Hauts-de-France

Cet événement s’inscrit dans l’une des missions principales du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole qui est de fédérer et animer la communauté cyber du territoire ainsi que sensibiliser et armer le tissu économique local. Dans un contexte où les cybermenaces sont de plus en plus prégnantes et les enjeux grandissants, se réunir, échanger, et apporter des conseils et compétences sur le sujet prend tout son sens.

Un programme adapté à chaque public

Après un franc succès en 2023, cette 2e édition évolue afin de proposer une formule encore plus proche et adaptée aux besoins des différents publics en créant deux parcours distincts. Le premier, « Parcours PME » sera à destination des chefs d’entreprises de TPE et PME, aux agents et élus, prescripteurs des collectivités. Quant au second, le « Parcours expert », il s’adressera particulièrement aux RSSI, DSI et experts de la cybersécurité. La distinction de ces deux parcours adaptés à chaque cible permettra ainsi une meilleure exhaustivité en termes de transmission de savoirs et d’échanges.

Avec pas moins de 15 ateliers, conférences et tables rondes, l’événement débutera par une conférence plénière où sera reposé le contexte actuel des cybermenaces. Tout au long de la journée les participants pourront assister à des prises de parole portant tant sur la réglementation NIS 2, que la manière dont il faut se protéger en tant que PME/ETI, ou encore l’innovation en matière de cybersécurité, mais aussi les méthodes et techniques des cybercriminels, délivrées par un hackeur éthique. En présence d’experts du secteur :

« Cette deuxième édition du Campus Cyber Summit assoit l’importance de la prise en compte des enjeux de cybersécurité. Dans un contexte de multiplication des cybermenaces, cet événement permet de rassembler les acteurs du secteur autour de cet enjeu crucial afin de mieux appréhender et affronter les risques numériques. » ajoute Florence Puybareau, Directrice des Opérations du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole.

À propos du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole

Depuis 2022, le Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole est opéré par EuraTechnologies et est soutenu par la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille et l’Union Européenne via le fonds FEDER. Il est le 1er campus territorial labellisé par le Campus Cyber national, à l’occasion du FIC 2022. Ses quatre missions sont : opérer, innover, former et mobiliser.