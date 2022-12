16 janvier 2023, 18 h 00 - 20 h 00 le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI : Lutte des cryptomonnaies travail ou enjeu ?

décembre 2022 par Marc Jacob

Jean-Jacques Quisquater introduira rapidement les blockchains et parlera des preuves dans le contexte de ces blockchains, et leur histoire. Il parlera du problème de la double dépense de la décentralisation (généraux byzantins, etc…) dans les réseaux. L’accent sera mis sur deux propriétés : la cybersécurité et la consommation des ressources. Ceci est souvent vu comme antagoniste : comment concilier cela ?

Jean-Paul Delahaye dressera un bilan concret de ce qui existe et fonctionne (Bitcoin, Ethereum avant et après le "merge", etc.) et des conséquences observées (économiques en particulier) du fonctionnement de POW (preuve de travail) et POS (preuve d’enjeu). Il parlera de la robustesse des Blockchains aux attaques, et des conséquences concrètes de leur fonctionnement en consommation électrique et en composants électroniques.

Intervenants :

Jean-Jacques Quisquater est un cryptologue belge, professeur à l’université catholique de Louvain en Belgique, et membre de l’ARCSI.

Jean-Paul Delahaye est professeur émérite à l’université de Lille, et membre de l’ARCSI.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 16/01 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité.

Pour plus de renseignements : https://www.arcsi.fr/doc/Lettre-Lundi-Cyber-No55.pdf

