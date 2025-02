15 milliards d’euros pour développer des datacenters en France : Data4 au pilotage

février 2025 par Olivier Micheli, président du groupe Data4 et de l’association France Datacenter

Data4 a déjà prévu de construire plus de 500 MW de capacité de centres de données dans plusieurs régions de France, avec l’ambition de tripler cette capacité d’ici à 2030, comme l’annonce en a été faite aujourd’hui. La France devrait ainsi devenir le plus grand marché européen pour Data4.

Investissement massif dans les datacenters : la France, terre d’accueil idéale ?

Face à une demande exponentielle, notamment portée par le développement de l’Intelligence Artificielle, et forte d’atouts considérables, la France a la capacité d’attirer une part significative des 23 GW de datacenters prévus en Europe d’ici 2030, contre seulement 6,5 GW disponibles actuellement. Des acteurs français, ancrés dans les territoires et maîtrisant parfaitement le secteur, comme Data4, illustrent le savoir-faire national et la pertinence d’une telle ambition. L’énergie décarbonée et peu coûteuse, actuellement en surproduction grâce aux efforts réalisés par EDF, et la position centrale de la France au cœur des réseaux énergétiques européens constituent des arguments de poids. Sans oublier le pool de compétences, chercheurs, ingénieurs et ouvriers qualifiés formés en France.

Des infrastructures numériques robustes, une nécessité face à la concurrence internationale

Olivier Micheli, président du groupe Data4 et de l’association France Datacenter, a déclaré :

« Investir massivement dans les datacenters n’est plus une option mais une nécessité absolue. Hier soir, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d’investissements pour faire de la France une nation d’IA. Sans infrastructures numériques robustes, nous risquons de perdre du terrain face à la concurrence internationale, prévient. Et, qui mieux que Data4, champion européen des data centers Made In France, pour accélérer cette transformation ? Grâce aux 15 milliards d’euros annoncés par le fonds d’investissement canadien Brookfield, nous visons à tripler notre capacité de centres de données en France d’ici 2030, ce qui fera du pays le premier marché européen de Data4. Seule une coopération public-privé forte permettra de stimuler l’innovation et de mobiliser les capitaux nécessaires pour faire de la France le leader européen de l’IA.”