13 janvier 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom"Lundi de la cybersécurité" : La distribution de l’heure exacte, un sujet crucial mais dont les dangers sont trop méconnus

janvier 2025 par Marc Jacob

Avoir l’heure exacte est critique pour de grands pans de l’industrie et des transports. Actuellement, cette diffusion est réalisée de plusieurs façons : par des émetteurs radio, par les satellites GNSS (GPS, Galileo, etc.), par Internet avec le protocole NTP, par des fibres optiques dédiées, etc.

Mais toutes les méthodes actuelles posent de gros problème de sécurité : les GNNS, très précis utilisés absolument partout, sont très sensibles au brouillage, qui empêche la localisation, et au leurrage, qui vous transporte n’importe où. Le protocole NTP, qui distribue l’heure sur Internet avec une précision bien moins grande, est assez facilement attaquable. Et les conséquences des attaques de plus en plus nombreuses peuvent être très graves.

Intervenant : Gérard BERRY

Gérard BERRY ancien élève de l’École polytechnique, ingénieur général du corps des Mines, membre de l’Académie des sciences, de l’Académie des technologies est titulaire de la médaille d’or du CNRS reçue en 2014.

Il est professeur émérite au Collège de France, ex-chaire Algorithmes, machines et langages.

Participation gratuite.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

