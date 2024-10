13 février 2025 Security Forum au Luxembourg

octobre 2024 par Marc Jacob

En 2023, le Luxembourg a vu une hausse notable des cyberattaques, avec un taux moyen de 1 200 attaques par semaine, soit une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente. Selon des études récentes, 40% des entreprises luxembourgeoises ont été touchées par ces attaques, et 30% d’entre elles ont subi plusieurs incidents. Les ransomwares continuent d’être l’une des principales menaces, avec des groupes comme LockBit3, Clop, et AlphV jouant un rôle central.

Le secteur de la santé au Luxembourg a été particulièrement ciblé, enregistrant une augmentation de 74% des attaques, due à l’usage croissant des outils numériques et à la transformation numérique accélérée par la pandémie. Malgré cela, les entreprises luxembourgeoises allouent encore des budgets modestes à la cybersécurité en comparaison avec des pays voisins comme l’Allemagne, qui investit plus de 6 milliards $ par an dans ce domaine.

Lors du forum, les sujets les plus sensibles, tels que les nouvelles réglementations NIS 2 et l’IA Act, seront abordés en profondeur. Ces discussions permettront aux participants de mieux comprendre les implications de ces législations et les défis qu’elles posent pour les entreprises, en termes de conformité, de sécurité et d’innovation dans un cadre réglementé.

Cet événement sera l’occasion de faire le point sur les défis en matière de sécurité dans un environnement de plus en plus global, numérique et connecté. Son ambition est d’offrir aux dirigeants et décideurs d’entreprises des réponses concrètes à leurs préoccupations en leur présentant les dernières innovations technologiques, tout en leur permettant de rencontrer des experts du domaine pour les accompagner dans la sécurisation de leurs activités.