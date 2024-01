13 Data centers publics et privés vont réduire leur consommations d’énergie en 2024

janvier 2024 par Marc Jacob

13 acteurs publics et privés ont répondu au défi lancé par la première édition de "CUBE Data Center". Trois collectivités et 10 entreprises s’engagent à réduire l’impact énergétique de leurs centres informatiques, au bénéfice du climat... et de leurs finances.

Imaginée en 2013, la méthode "CUBE" (Climat Usages Bâtiment Énergie) propose un challenge de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Ses déclinaisons dédiées aux établissements scolaires, financées par ACTEE, affichent des résultats notables, avec 12 % d’économies d’énergie dès la première année.

Avec "CUBE Data Center", APL DATA CENTER, Crédit Agricole, Data4, EDF, Schneider Electric et le programme de certificats d’économie d’énergie (CEE) ACTEE (FNCCR) lancent un nouveau challenge d’économies d’énergie avec le soutien de France Datacenter et du GIMELEC.

"CUBE Data Center" est accessible aux entreprises et aux collectivités. Cette initiative portée par A4MT constituera un outil inédit de mobilisation des acteurs des centres de traitement de données (data centers, salles informatiques...). Au cœur de la démarche, la mesure et le suivi de la performance énergétique réelle.

Le numérique consomme de plus en plus d’énergie

Le numérique représente 10 % de la consommation énergétique en France, un chiffre en croissance de 10 % par an selon le groupe de travail "numérique" du gouvernement. La maîtrise de ces consommations est un impératif climatique. Dans un contexte d’inflation des prix de l’énergie, c’est aussi un enjeu financier.

Les leviers de réduction de la consommation sont pourtant nombreux. Au sein d’un centre de données, la climatisation et l’alimentation des serveurs sont les principaux postes de consommation. L’optimisation du parc, la réduction des températures de refroidissement, ou encore une meilleure programmation du fonctionnement des serveurs comptent parmi les premières solutions à mettre en œuvre.

Ce qui attend les 13 candidats au concours

Un premier audit initial sera mené pour faire un état des lieux des consommations énergétiques et identifier les sources d’économies potentielles. Puis, durant l’année, les data centers des 13 candidats seront accompagnés pour réduire au maximum leur consommation énergétique, qui sera évaluée en comparaison aux deux années précédentes.

Un bilan mensuel, via une plateforme logicielle, permettra aux participants de connaître leurs résultats et de les comparer à ceux des autres candidats (dont la taille et la typologie sont comparables) et de façon anonyme. Les bonnes pratiques et les solutions appliquées sur le terrain seront partagées et valorisées pour créer une dynamique d’émulation collective. Les lauréats seront connus en fin d’année.

Objectif : 100 candidats dès 2025

A l’issue de cette saison pilote, les partenaires espèrent réunir davantage de candidats dès 2025. ACTEE s’est par exemple fixé l’objectif de réunir 100 collectivités pour la saison 2.

Côté financement, le programme ACTEE supporte 100 % des frais d’inscription des acteurs publics au challenge, et prend en charge à hauteur de 50 % l’audit initial de leurs installations, d’un coût moyen de 2000 à 5000 €. Les acteurs privés financent eux-mêmes leur participation.