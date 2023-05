12 mai au 4 juin - Challenge de cybersécurité : Télécom SudParis en partenariat avec la DGSE, OVHcloud et Viva Technology lancent la 2ème édition du 404 CTF

mai 2023 par Marc Jacob

Télécom SudParis, grande école publique d’ingénieurs des sciences et technologies du numérique, ses étudiants du club de cybersécurité HackademINT, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), OVHcloud et le Salon VivaTech, lancent la 2ème édition du 404 CTF afin de sensibiliser aux métiers Cyber et détecter de futurs talents.

Du 12 mai au 4 juin, le 404 CTF propose aux experts comme aux débutants de se défier sur des épreuves individuelles de cybersécurité, sur le thème des grandes figures et ouvrages de la littérature française.

De nouvelles épreuves seront ajoutées à mi-compétition, le 25 mai lors d’un événement au Campus Cyber, en présence des partenaires et de participants débutants et professionnels.

Conçu et organisé par des étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année de Télécom SudParis, sous la supervision de la DGSE et des enseignants-chercheurs de Télécom SudParis, ce Capture The Flag s’inscrit dans l’ambition de l’école de contribuer activement à la stratégie nationale pour la cybersécurité. Né de la convention de partenariat signée par Télécom SudParis, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) et l’Institut Mines-Télécom afin de promouvoir la cybersécurité dans l’enseignement, ce CTF est une démarche pédagogique innovante pour relever les défis de la souveraineté numérique.

Le 404 CTF est cette année encore soutenu par OVHcloud qui fournit les infrastructures nécessaires à l’hébergement de la compétition et le Salon Viva Technology qui invitera les 100 premiers gagnants le 15 juin à l’occasion de la Journée Cyber. Ce même jour seront remis les prix aux 10 premiers du classement du challenge 404 CTF.

S’initier à la sécurité informatique par le jeu

Compétition de grande envergure, le challenge 404 CTF avait rassemblé en 2022 près de 3 000 participants sur 71 épreuves de cybersécurité. Cette première édition avait aussi bien conquis les étudiants et professionnels spécialisés dans les nouvelles technologies que les amateurs.

Près de 5 000 participants sont attendus, cette année, autour de 90 épreuves répartis en 13 catégories, afin de mesurer leurs savoir-faire techniques et leur capacité à gérer des problématiques variées dans la sécurité informatique.

Trois nouvelles catégories de challenge ont été ajoutées :

• Sécurité matérielle : des épreuves pour comprendre le rôle d’un circuit imprimé soit en analysant son plan soit en testant ses réactions à certaines entrées.

• Radio-fréquence : 5G, Wifi, Lora, radio FM, ou même satellites… les communications ne sont pas toujours protégées, et les participants doivent démoduler et décoder les transmissions radio interceptées pour eux.

• Intelligence Artificielle : une catégorie pour déjouer des intelligences artificielles ou employer la puissance des intelligences artificielles pour accomplir une tâche complexe.

Afin d’ouvrir encore plus la compétition aux débutants dans les domaines de la Cybersécurité, la catégorie Renseignement en Sources Ouvertes (OSINT), consistant à rechercher et analyser des données en utilisant des ressources libres d’accès comme celles des journaux et réseaux sociaux, a été développée et propose 14 défis pour l’édition 2023.

« La reconduction du 404 CTF confirme la volonté de Télécom SudParis de participer à la formation d’experts capables de relever les défis de la souveraineté numérique. Ce challenge, à la fois sérieux et ludique, est le résultat d’un partenariat solide associant les compétences de pointe de Télécom SudParis en systèmes d’information et systèmes de sécurité et les expertises des équipes de la DGSE. Je remercie les étudiants ainsi que nos partenaires pour leur implication qui permet à ce projet de se dérouler dans les meilleures conditions. » François Dellacherie, Directeur de Télécom SudParis.

« Nous avons construit une nouvelle édition du 404 CTF forte de l’expérience et des retours de l’année passée. Au sein d’HackademINT, le club de cybersécurité de Télécom SudParis, nous avons mis un point d’honneur à créer des challenges variés en thématiques et en difficultés. Le 404 CTF est conçu pour permettre à la fois aux débutants de faire leurs premiers pas dans le monde de la cyber et aux plus expérimentés de se faire plaisir sur des challenges extrêmes. Avec près de 3 000 participants en 2022, le 404 CTF représente pour nous un défi technique aussi unique que stimulant et après un an de préparation, nous sommes prêts à le relever une nouvelle fois cette année. » Julien Ribiollet, président HackademINT

Les partenaires engagés dans l’accompagnement et l’organisation du 404 CTF apportent chacun leur expertise pour faire de cette compétition un événement unique dans le domaine de la cybersécurité. Télécom SudParis et la DGSE aident à la supervision du projet et apportent leur soutien technique et logistique aux étudiants notamment pour la coordination du projet, tester certains challenges, et fixer les grandes lignes directrices du projet. OVHcloud, met à disposition ses plateformes Public Cloud et son expertise technique. Et Viva Technology accueillera les gagnants sur le salon pour la journée dédiée à la Cybersécurité.

À propos de Télécom SudParis

Télécom SudParis est une grande école publique d’ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves ingénieurs et environ une centaine de doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom (IMT), premier groupe d’école d’ingénieurs en France. L’École est localisée sur deux campus : à Evry-Courcouronnes, avec IMT-BS et à Palaiseau avec Télécom Paris. Télécom SudParis est une école-membre de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris.

À propos d’HackademINT

HackademINT est le club de cybersécurité de l’association MiNET sur le campus de Télécom SudParis. Leurs objectifs sont de former les étudiants à la cybersécurité, de fournir aux étudiants un cadre stimulant pour favoriser l’auto-apprentissage des outils et techniques, de participer à des compétitions nationales et internationales de cybersécurité (CTF) et de créer leurs propres compétitions internes et à l’échelle nationale. Composé de 10 membres à son bureau, le club collabore encore étroitement avec ses anciens membres qui forment un important réseau depuis sa création en 2014.

À propos de la DGSE

La Direction Générale de la Sécurité Extérieure est le service secret français. Service de renseignement et d’action à l’étranger, la DGSE a pour mission de mettre à la disposition des autorités françaises des renseignements relatifs aux enjeux géostratégiques et aux menaces visant les intérêts et les ressortissants français. La DGSE maîtrise la totalité des modes de recueil du renseignement : humain, technique et opérationnel. En constante évolution, elle est forte de plus de 7.000 personnes dont 68% de civils. La DGSE recrute des femmes et des hommes prêts à relever les défis techniques les plus innovants.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 34 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d’un Cloud de confiance et pionnier d’un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d’une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l’industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

À propos de Viva Technology

VivaTech est un accélérateur d’innovation qui réunit des startups, des leaders technologiques, des grandes entreprises et des investisseurs pour relever les plus grands défis du monde. C’est le lieu où les entreprises rencontrent l’innovation. Chaque année, VivaTech organise le plus grand événement européen consacré à la technologie et aux startups.