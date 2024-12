11 décembre 2024 à 14h00 100% distanciel - AN2V Réunion Thématique Que faut-il retenir de l’actualité dans nos métiers ? Et quelles sont les innovations technologiques marquantes ? :

décembre 2024 par Marc Jacob

Le 11 décembre 2024 après-midi en visioconférence, venez découvrir les dernières innovations technologiques qui révolutionnent la sécurité : intelligence artificielle, vidéoprotection augmentée, biométrie, les nouvelles lois, et plus encore.

Explorez des cas concrets d’application dans les secteurs critiques et apprenez comment ces technologies peuvent optimiser vos opérations et renforcer votre compétitivité.

Ne manquez pas cette occasion d’échanger avec des experts et d’autres acteurs du secteur.

Rejoignez-nous pour cet événement réservé aux membres AN2V et aux donneurs d’ordre privé et public, et assurez-vous de rester à l’avant-garde des changements qui transforment nos métiers !

Programme

Accueil et Introduction

Présentation des objectifs de la réunion et des thèmes clés qui guideront l’AN2V au cours de l’année scolaire 2024-2025 à venir.

SGDSN

Politique d’expérimentations du SGDSN ou comment accélérer l’adoption des nouvelles technologies ?

VIZZIA

Comment se débarrasser des déchets abandonnés ?

SYNOLOGY

Comment Synology aide les entreprises à optimiser leur deploiement de videosurveillance ?

BNBxTECH

Comment tirer profit de l’IA en matière de communication ?

QUALIFORCE

Comment dissuader efficacement les cambrioleurs sans utiliser de méthodes violentes ou intrusives ?

NETWORK OPTIX / MILÉO TECHNOLOGY

Comment simplifier et sécuriser la gestion de mes flux vidéoprotection à distance ?

PRIVAMAP

Comment réduire les accidents et incompréhension liés aux flux de circulation des sites sensibles ?

WINTICS

Quelles sont les applications des nouveaux modèles d’IA de type LLM dans les métiers de la vidéo ?

Informations pratiques

Date : 11 Décembre 2024 - 14h00

Lieu : visioconférence ZOOM

Contact : Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez contacter Ariane à at@an2v.org ou au 06 77 79 13 87.

Conditions d’inscription

Utilisateurs de technologies de sûreté : responsables sûreté publics et privés, élus, administrations, police, gendarmerie...

L’inscription est libre, une adresse mail professionnelle est exigée.

Fournisseurs de solutions de sûreté (produit ou service) :

Vous devez être membre de l’association pour vous inscrire.

Nous contacter pour connaître les modalités d’adhésion.