11- 12 juin : OW2con’24 aborde les financements et nouveaux défis réglementaires pour les logiciels libres

mai 2024 par Marc Jacob

OW2, la communauté internationale des logiciels libres professionnels offre d’excellentes opportunités de réseautage aux contributeurs et aux utilisateurs de logiciels open source, les 11 et 12 juin 2024 à Orange Gardens à Paris-Châtillon.

La 15ème édition d’OW2con rassemble des développeurs, entreprises, universitaires et organisations à but non lucratif. La conférence accueille également la Tunisie en tant que pays invité et met en lumière trois projets OW2 en leur décernant un prix OW2con’24 Best Project Awards distinguant des réussites dans plusieurs domaines : technologies, marché, communauté. L’édition 2024 est soutenue par 12 sponsors proches d’OW2 : Collabora Online, Huawei, Orange, Worteks, la Ville de Paris, Rocket.chat, Xwiki, OnlyOffice, la MAIF, NGI Search, NGI Zero Commons, et OpenUp.

Durant deux jours, plus de 200 développeurs internationaux auront l’occasion de discuter avec quelques dizaines d’intervenants, partenaires et membres de la communauté. Le thème central de cette édition est "Le financement des logiciels libres". Tous les participants pourront découvrir les appels à propositions en cours des fonds européens NGI Search et NGI Zero Commons.

D’autres témoignages et débats aborderont les dernières tendances technologiques et sociales, y compris l’avenir de l’open source. Par ailleurs, les nouvelles réglementations (CRA, AI Act), et systèmes de standards européens seront discutés lors d’une table ronde animée par Simon Phipps de l’OSI, ainsi que dans d’autres sessions. Cette année, les orateurs "keynote" de renommée mondiale sont :

Thierry Carrez, General Manager, Open Infra Foundation

Stefano Maffulli, Executive Director, Open Source Initiative

Frank Karlitschek, CEO, Nextcloud

Patrick Masson, Executive Director, Apereo Foundation

Quatre sessions parallèles en petits groupes sont également prévues au cours de l’événement :

L’Open Source dans l’enseignement, la recherche et les sciences, menée par Apereo Foundation

OSPO, vous pouvez être les héros ! Session coordonnée par l’OSPO Alliance

Réussites de projets financés par Next Generation Internet, moderée par NGI Search

Accessibilité Open Source, coordonnée par l’initiative OSAi (Open Source Accessibility Initiative)

Le programme complet est consultable en ligne : https://www.ow2con.org

OW2con’24 se déroulera les mardi 11 juin et mercredi 12 juin 2024 au campus d’innovation Orange Gardens, 44 Avenue de la République, 92320 Châtillon.

Les professionnels IT peuvent participer gratuitement munis d’une pièce d’identité avec photo, uniquement sur pré-inscription en ligne : https://pretix.ow2.org/ow2con-2024/