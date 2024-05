10 juin, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom "Lundi de la cybersécurité" : Enjeux et stratégie de la cybersécurité

mai 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : Enjeux et stratégie de la cybersécurité en Afrique le Lundi 10 juin 2024, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom

Le CESIA – Club d’Experts de la Sécurité de l’Information en Afrique, met en lumière les défis majeurs et les stratégies à adopter pour renforcer la cybersécurité sur le continent.

Selon ce rapport, 74% des organisations africaines ont subi au moins une cyberattaque en 2023, soulignant la vulnérabilité des infrastructures et des données personnelles. 60% des pays africains ont commencé à mettre en place des cadres réglementaires en cybersécurité, et 50% investissent activement dans la formation des professionnels et la sensibilisation du public. Le renforcement de la coopération internationale et régionale est également crucial.

Intervenant :

Didier SIMBA

Didier SIMBA, cumule près de 12 ans d’expérience dans les métiers de la sécurité numérique, la cybersécurité et la continuité d’activité. Il intervient régulièrement dans les pays d’Afrique en tant que consultant expert en cybersécurité auprès des structures privées et publiques, et pour du conseil aux gouvernements africains.

Didier SIMBA est Manager Général de DSTrust, un cabinet de conseil spécialisé en sécurité numérique et cybersécurité.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 10/06 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.

