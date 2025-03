10 au 19 avril : Catastrophes, terrorisme, cyberattaques : le bootcamp immersif du HCFRN pour renforcer la gestion de crise et la résilience des organisations

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

A l’origine, le constat d’un besoin urgent de formation face à des crises de plus en plus complexes

Dans un contexte mondial où les crises sont de plus en plus fréquentes et imprévisibles, les organisations publiques et privées doivent être capables d’anticiper et de réagir efficacement. Fort de cette réalité, le HCFRN a conçu un programme inédit, visant à doter les participants de compétences solides en gestion de crise et en résilience organisationnelle. En son cœur, 2 jours d’exercices grandeur nature sur le terrain (scénarios de crise sur 36 heures non-stop) mobilisant des équipes de secours, des spécialistes de la logistique de crise et des unités d’intervention.

Dans ce contexte, des partenariats ont été mis en place avec des entités opérationnelles qui interviendront lors des exercices de terrain en apportant leur expertise tactique et logistique : GIGN, 2eme Régiment étranger d’infanterie, Groupement de Gendarmerie du Gard, SDIS 30, SAMU 30… ainsi qu’avec de nombreuses entreprises qui apportent leur soutien technique : Orange, Samsung, Cegelec Defense, Nutrydry, Arastelle, Paul Boyé Technologies…

Un cadre sur mesure

Si le Mas des Oules, un domaine niché au cœur du Gard, servira de cadre aux phases de théorie et d’analyse stratégique, le climax de la formation prend place pour sa part au camp militaire des Garrigues, une vaste étendue de plus de 5 000 hectares située au cœur des plateaux calcaires des garrigues nîmoises. Terrain du 2e REI et de la 6e DLB, ce lieu exceptionnel constitue un cadre privilégié pour des exercices de terrain, réalistes et dynamiques, permettant une mise en application directe des compétences développées durant le Bootcamp.

A propos du « Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN) »

Créé en 1982 par le sénateur Maurice Schumann et le Général Pierre Billotte, le Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN) a pour nom d’origine « Haut Comité Français pour la Défense Civile » (HCFDC). A l’époque, dans un contexte de guerre froide, l’association a alors vocation à être un lieu de réflexion pour les décideurs publics et privés afin de protéger les citoyens français en cas de conflit en Europe.

Devenue en 2018 « Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN) » ou « Résilience France », l’association a pris très tôt le tournant de la résilience, méta concept mais aussi réalité opérationnelle qui permet aux acteurs de mieux se préparer aux crises et événements hors cadre. Le HCFRN devient le premier réseau d’acteurs professionnels publics et privés de la résilience en France. Il s’attache à l’analyse des grands risques et des menaces majeures mais aussi au développement de la résilience des organisations, en termes de préparation, d’entrainement, de capacités de gestion de crise et post-crise et de continuité d’activité. Il réfléchit également à plus long terme aux problématiques de résilience structurelle et aux risques et menaces hybrides qui risquent d’impacter notre société.

Depuis juin 2024, Le HCFRN est présidé par Pierre Lellouche, ancien député, conseiller de Paris, secrétaire d’état, co-fondateur de l’IFRI, spécialiste des questions de stratégie et de défense.