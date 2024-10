​​​​​​​Forrester devoile ses previsions pour l’Europe en 2025

octobre 2024 par Forrester

Forrester vient de publier son rapport “2025 European Predictions”. En Europe, les chefs d’entreprise sont confrontés à l’escalade des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, à des marchés du travail tendus et à l’incertitude quant à l’impact des élections de 2024 aux États-Unis, mais les perspectives pour 2025 restent légèrement positives : l’inflation devrait tomber à 2,2 % et le PIB croître de 1,5 %.

Les régulateurs de l’UE se préparent à une année 2025 chargée ; ils commenceront à appliquer (en partie) la loi européenne sur l’IA, la directive sur les rapports RSE des entreprises et la loi sur la résilience opérationnelle numérique (Digital Operational Resilience Act, DORA).

Au cours de l’année à venir, Forrester prévoit que :

• Les entreprises européennes s’appuieront sur les fonds de l’UE pour investir 100 millions d’euros dans le cloud souverain. En 2025, les fournisseurs ajouteront au moins 100 millions d’euros de nouveaux investissements privés nets au projet important d’intérêt européen commun (IPCEI) - l’infrastructure et les services Cloud (CIS) - aux aides d’État qu’ils reçoivent.

• Au moins une entreprise technologique à l’origine d’une panne importante se verra infliger une forte amende DORA. En 2025, une entreprise technologique non européenne aura un incident préjudiciable qui montrera qu’elle n’est pas conforme à la directive DORA, et l’autorité de régulation nationale compétente imposera une amende d’un montant élevé qui attirera l’attention.

• L’écart entre les niveaux de formation à l’IA des travailleurs européens et américains atteindra 15 points de pourcentage. En 2024, seuls 39 % des travailleurs européens déclarent avoir reçu une formation formelle sur la manière d’utiliser l’IA dans le cadre de leur travail, loin derrière les 52 % de travailleurs américains qui déclarent la même chose. En 2025, nous nous attendons à ce que cet écart atteigne au moins 15 points de pourcentage, car les entreprises européennes sont moins enclines à fournir aux employés non techniques une formation formelle efficace sur la manière d’utiliser l’IA dans le cadre de leur travail.