Le CERT Santé et le CERT-FR assurent le traitement des vulnérabilités qui leur sont signalées par des tiers. A ce titre, ils accompagnent les éditeurs affectés dans la conception et le suivi de plan d’action incluant le développement de correctifs et la communication vers leurs utilisateurs. Dans...
2 octobre 2026
Vulnérabilités de produits du secteur santé : Retour d’expérience du CERT Santé et du CERT-FR (02 octobre 2026)
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