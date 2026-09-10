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Vulnérabilité dans Metabase (10 septembre 2026)

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Le 06 août 2026, Metabase a publié un avis de sécurité concernant une vulnérabilité critique permettant à un attaquant non authentifié de provoquer une injection SQL (SQLi) dans la base de donnée de l’application Metabase. Cette injection SQL permet d’obtenir les droits administrateur de...

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