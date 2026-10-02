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Vulnérabilité dans Fortinet FortiMail (02 octobre 2026)

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Une vulnérabilité a été découverte dans Fortinet FortiMail. Elle permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance. Fortinet indique que la vulnérabilité CVE-2026-104286 est activement exploitée. Des indicateurs de compromission sont disponibles dans l’avis de l’éditeur.

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