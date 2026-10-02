Vulnérabilité dans Fortinet FortiMail (02 octobre 2026)

Une vulnérabilité a été découverte dans Fortinet FortiMail. Elle permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance. Fortinet indique que la vulnérabilité CVE-2026-104286 est activement exploitée. Des indicateurs de compromission sont disponibles dans l’avis de l’éditeur.
2 octobre 2026
Vulnérabilités de produits du secteur santé : Retour d’expérience du CERT Santé et du CERT-FR (02 octobre 2026)
Le CERT Santé et le CERT-FR assurent le traitement des vulnérabilités qui leur sont signalées (…)