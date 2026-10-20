Violations de données applicatives - Retour d’expérience du CERT-FR (20 octobre 2026)

En 2025, le CERT-FR a suivi près de 200 violations de données issues d’applications web. Dans de nombreux cas, ces exfiltrations ont été permises par des actions attaquantes d’un faible niveau de complexité, sans exploitation de vulnérabilité technique. Les divulgations de données ont des impacts...
20 octobre 2026
Vigilance.fr - rsyslog : traversée de répertoire via DynFile, analysé le 20/08/2026
Un attaquant peut traverser les répertoires de rsyslog, via DynFile, afin de modifier un fichier (…)