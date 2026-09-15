SUSE renforce SEAPATH pour les postes électriques numériques

SUSE, leader de l’infrastructure ouverte souveraine, annonce la mise à disposition technique de SUSE Linux Enterprise Real Time pour SEAPATH de LF Energy. Développée en collaboration avec Savoir-faire Linux, cette intégration offre aux gestionnaires de réseaux électriques et aux fabricants d’équipements, une plateforme open source bénéficiant d’un support de niveau entreprise pour déployer des postes électriques numériques virtualisés.

La solution associe SUSE Linux Enterprise Real Time à la virtualisation KVM et à des fonctionnalités de prise en charge des clusters. Elle offre une solution robuste pour déployer des postes électriques numériques – infrastructures critiques assurant la gestion et la distribution de l’électricité- et moderniser ainsi les infrastructures. Cette collaboration élargit les options de déploiement des gestionnaires et des fournisseurs européens de solutions virtualisées de protection et d’automatisation.

Alors que le développement des énergies renouvelables et l’électrification croissante mettent les réseaux électriques sous pression, les gestionnaires passent progressivement d’infrastructures matérielles dédiées vers des architectures pilotées par logiciel. LF Energy a créé SEAPATH pour accompagner cette transformation, en fournissant une infrastructure temps réel indépendante du matériel, destinée aux postes électriques numériques.

Élargir le choix de solutions pour SEAPATH

Lors des premiers tests de performance menés par le gestionnaire de réseau électrique néerlandais Alliander, le noyau temps réel de SUSE a respecté avec succès les exigences de latence inférieures à 30 millisecondes requises pour la protection des réseaux électriques haute tension. Cette validation fait de SUSE le premier fournisseur commercial Linux à prendre en charge l’architecture SEAPATH.

« Les réseaux électriques comptent parmi les infrastructures les plus critiques au monde. Leur modernisation nécessite des technologies qui associent ouverture, fiabilité et support à long terme », déclare Frank Feldmann, Chief AI and Strategy Officer de SUSE. « En permettant l’utilisation de SUSE Linux Enterprise Real Time avec SEAPATH, nous offrons aux opérateurs de transport et de distribution d’électricité une option supplémentaire, et un support de niveau entreprise, pour développer des postes électriques reposant sur une architecture logicielle. Pour les opérateurs européens en particulier, cette solution offre davantage de choix technologiques et de contrôle sur leurs infrastructures critiques, tout en contribuant à leurs objectifs de souveraineté numérique. »

Cette initiative est largement portée par de grands opérateurs européens de réseaux électriques, tels que RTE en France et Alliander aux Pays-Bas, qui contribuent au développement de SEAPATH. Ces opérateurs privilégient les piles logicielles open source afin de réduire les risques liés aux chaînes d’approvisionnement critiques, préserver la souveraineté technologique européenne et garantir une meilleure interopérabilité entre les différents acteurs du réseau électrique.

Les offres SUSE Enterprise pour SEAPATH incluent du support technique, des mises à jour de sécurité et un accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie de la solution.

Renforcer l’écosystème industriel de SEAPATH

« La création d’un écosystème durable multi-fournisseurs est au cœur de SEAPATH », déclare Eloi Bail, président du comité de pilotage technique de LF Energy SEAPATH. « En intégrant SUSE Linux Enterprise et en l’évaluant au regard des exigences techniques et du framework de tests du projet, SUSE apporte aux gestionnaires de réseaux électriques une option supplémentaire en matière d’implémentation et de support pour accompagner leur démarche de virtualisation. Cette solution s’adresse également aux fournisseurs de solutions de protection et d’automatisation qui commercialisent des équipements électroniques intelligents (IED) virtualisés, composants essentiels pour la protection et le contrôle des réseaux électriques. Élargir ce choix est précisément ce qu’une plateforme ouverte comme SEAPATH doit permettre. »

Ce projet souligne également l’importance d’une expertise spécialisée en ingénierie pour déployer des technologies d’entreprise au sein d’une architecture industrielle open source telle que SEAPATH.

« Notre rôle, chez Savoir-faire Linux, est d’aider les fournisseurs de technologies et les gestionnaires de réseaux électriques à transformer l’architecture de référence SEAPATH en solutions industrielles déployables », explique Christophe Villemer, Executive Vice-President chez Savoir-faire Linux. « Nous avons associé l’expertise Linux de SUSE à notre connaissance approfondie des exigences de SEAPATH en matière de temps réel, de haute disponibilité et d’intégration. Cette complémentarité permet d’élargir les possibilités de déploiement au sein de l’écosystème SEAPATH, tout en apportant le niveau de support et de maintenance requis dans les environnements critiques. Elle contribue ainsi à accélérer l’adoption industrielle des solutions virtualisées de protection et de contrôle. »

SUSE et Savoir-faire Linux présenteront leur partenariat et les résultats de sa mise en œuvre technique lors du LF Energy Summit Europe, à Berlin, les 15 et 16 septembre 2026.

A propos de SUSE

SUSE est le leader de l’infrastructure ouverte souveraine, conçue pour répondre aux exigences de l’IA hybride. Fort de 30 ans de collaboration avec les communautés open source, SUSE transforme l’innovation ouverte en solutions sécurisées de niveau entreprise, adaptées aux environnements critiques. SUSE défend un principe essentiel : les entreprises doivent rester libres de choisir leurs technologies, sans être enfermées dans un écosystème propriétaire. Fondée sur la neutralité et l’ouverture, SUSE est la seule plateforme capable de prendre en charge toutes les distributions Linux et Kubernetes. Grâce à son approche ouverte et à son vaste écosystème de partenaires, elle permet aux organisations de conserver la maîtrise de leurs infrastructures, de leurs données et de leurs coûts, tout en construisant une stratégie d’IA souveraine adaptée à leurs besoins. Les solutions SUSE s’intègrent dans l’ensemble des environnements hybrides - des postes de travail des développeurs aux datacenters on premise, en passant par les environnements multicloud et l’Edge, y compris dans les environnements les plus distribués. Elles sont par ailleurs optimisées et certifiées pour SAP. Avec SUSE, vous gardez la liberté de choisir. En savoir plus sur www.suse.com.