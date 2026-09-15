SUSE nomme Stefan Gaiser au poste de directeur financier

Actuellement membre du Conseil de surveillance de SUSE et président du Comité d’audit, Stefan Gaiser apporte une solide expérience en matière de direction financière et de transformation d’entreprise. Il a notamment exercé les fonctions de CFO de TeamViewer, Kofax plc et P&I Personal & Informatik AG. Il est basé à Freiburg, en Allemagne.

« Je tiens à remercier Ian pour son engagement et sa contribution au développement de SUSE, notamment pour son attention constante portée à la croissance du chiffre d’affaires et à l’amélioration de la performance de l’EBITDA », déclare Dirk-Peter van Leeuwen, CEO de SUSE. « La fonction de CFO joue un rôle stratégique dans l’accélération de notre développement, en soutenant la croissance et en contribuant à la création de valeur à long terme. Stefan possède une connaissance approfondie de SUSE, de notre stratégie et de notre environnement financier. Son expérience et son expertise seront des atouts majeurs pour accompagner l’entreprise dans sa prochaine phase de développement. »

« Les réunions du Conseil de surveillance de SUSE auxquelles j’ai participé m’ont toujours conforté dans ma conviction quant au potentiel de l’entreprise et à ses perspectives de croissance », déclare Stefan Gaiser. « Dans un contexte marqué par l’essor de l’IA et l’importance croissante de la souveraineté numérique, SUSE occupe une position stratégique en fournissant des logiciels d’infrastructure critiques fondés sur l’open source. Je suis très heureux de rejoindre les équipes opérationnelles et de contribuer, aux côtés de DP et de l’ensemble des collaborateurs de SUSE, à la prochaine étape de notre développement. »

A propos de SUSE

SUSE est le leader de l’infrastructure ouverte souveraine, conçue pour répondre aux exigences de l’IA hybride. Fort de 30 ans de collaboration avec les communautés open source, SUSE transforme l’innovation ouverte en solutions sécurisées de niveau entreprise, adaptées aux environnements critiques. SUSE défend un principe essentiel : les entreprises doivent rester libres de choisir leurs technologies, sans être enfermées dans un écosystème propriétaire. Fondée sur la neutralité et l’ouverture, SUSE est la seule plateforme capable de prendre en charge toutes les distributions Linux et Kubernetes. Grâce à son approche ouverte et à son vaste écosystème de partenaires, elle permet aux organisations de conserver la maîtrise de leurs infrastructures, de leurs données et de leurs coûts, tout en construisant une stratégie d’IA souveraine adaptée à leurs besoins. Les solutions SUSE s’intègrent dans l’ensemble des environnements hybrides - des postes de travail des développeurs aux datacenters on premise, en passant par les environnements multicloud et l’Edge, y compris dans les environnements les plus distribués. Elles sont par ailleurs optimisées et certifiées pour SAP. Avec SUSE, vous gardez la liberté de choisir. En savoir plus sur www.suse.com.