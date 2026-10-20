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Retour d’expérience sur les violations de données applicatives

L’ANSSI constate une augmentation des violations de données issues d’applications web. La majorité repose sur la compromission de comptes légitimes d’utilisateurs et non l’exploitation d’une vulnérabilité technique.

En quelques mots :

• Un grand nombre de compromissions menant à des violations de données est évitable. Il est possible, par la mise en application des mesures énoncées dans ce document, de drastiquement réduire les risques d’exfiltration de données, sans attendre un éventuel remplacement complet des applications, même si elles sont très anciennes.
• L’ANSSI ne constate pas de ciblage particulier : tout type de secteur et d’entité peut être victime de ce type d’incident. Tout le monde peut être concerné.

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