Multiples vulnérabilités dans Microsoft Windows (09 septembre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Windows. Certaines d’entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. Microsoft indique que les vulnérabilités CVE-2026-81963...
10 septembre 2026
Vigilance.fr - Noyau Linux : corruption de mémoire via iptfs_consume_frags(), analysé le 10/07/2026
Un attaquant peut provoquer une corruption de mémoire du noyau Linux, via iptfs_consume_frags(), (…)