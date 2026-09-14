Multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge (14 septembre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Edge. Elles permettent à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité et un problème de sécurité non spécifié par l’éditeur. Microsoft indique que la vulnérabilité CVE-2026-87491 est activement exploitée.
14 septembre 2026
Vigilance.fr - Siemens SIMATIC S7-PLCSIM Advanced : surcharge via Multicast Network Traffic, analysé le 14/07/2026
Un attaquant peut provoquer une surcharge de Siemens SIMATIC S7-PLCSIM Advanced, via Multicast (…)