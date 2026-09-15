Multiples vulnérabilités dans les produits Cisco (15 septembre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Cisco. Certaines d’entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance et une injection SQL (SQLi). Cisco indique que la vulnérabilité CVE-2026-76461 est...
15 septembre 2026
Vigilance.fr - LibreOffice : accès utilisateur via macOS Python Launcher Inheritd, analysé le 15/12/2025
Un attaquant peut contourner les restrictions de LibreOffice, via macOS Python Launcher (…)