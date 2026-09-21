Bulletin d’actualité CERTFR-2026-ACT-040 (21 septembre 2026)

Ce bulletin d’actualité du CERT-FR revient sur les vulnérabilités significatives de la semaine passée pour souligner leurs criticités. Il ne remplace pas l’analyse de l’ensemble des avis et alertes publiés par le CERT-FR dans le cadre d’une analyse de risques pour prioriser l’application des...
21 septembre 2026
Vigilance.fr - Pulpcore : traversée de répertoire via filesystemexport, analysé le 21/07/2026
Un attaquant peut traverser les répertoires de Pulpcore, via filesystemexport, afin de modifier (…)