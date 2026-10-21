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Attaque des systèmes frigorifiques : exploiter la télémétrie pour détecter les anomalies

À la suite de la cyberattaque ayant touché des systèmes frigorifiques connectés, un commentaire de Nicole Beckwith, https://www.linkedin.com/in/nicolebeckwith/ , Senior Director, Security Engineering & Operations, Cribl, sur l’importance de la collecte et de la corrélation des données de télémétrie pour détecter les activités suspectes sur les systèmes frigorifiques connectés, reconstituer les incidents et faciliter les investigations des équipes de sécurité.

Nicole Beckwith
Sr. Director, Security Engineering and Operations, at Cribl

« Les systèmes frigorifiques connectés rappellent que les signaux utiles à une enquête sont souvent répartis entre contrôleurs, équipements réseau, outils de supervision et journaux d’accès. Une modification inhabituelle de température, une série de commandes rapprochées ou une connexion à un horaire inattendu peuvent constituer des indicateurs d’activité anormale. Pour les repérer, les équipes doivent pouvoir collecter ces événements, les horodater et les corréler, tout en conservant assez de contexte pour distinguer une opération de maintenance d’un comportement suspect.
Un pipeline de télémétrie permet de normaliser et d’enrichir ces données avant de les acheminer vers les outils de détection, comme un SIEM. Les équipes peuvent alors rapprocher les événements issus de systèmes différents, reconstituer une séquence d’actions et orienter leur investigation. Dans un environnement industriel ou commercial, la détection ne dépend pas seulement des règles d’alerte : elle repose aussi sur la qualité, la cohérence et l’accessibilité des données qui les alimentent. »

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