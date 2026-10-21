Attaque des systèmes frigorifiques : exploiter la télémétrie pour détecter les anomalies

« Les systèmes frigorifiques connectés rappellent que les signaux utiles à une enquête sont souvent répartis entre contrôleurs, équipements réseau, outils de supervision et journaux d’accès. Une modification inhabituelle de température, une série de commandes rapprochées ou une connexion à un horaire inattendu peuvent constituer des indicateurs d’activité anormale. Pour les repérer, les équipes doivent pouvoir collecter ces événements, les horodater et les corréler, tout en conservant assez de contexte pour distinguer une opération de maintenance d’un comportement suspect.

Un pipeline de télémétrie permet de normaliser et d’enrichir ces données avant de les acheminer vers les outils de détection, comme un SIEM. Les équipes peuvent alors rapprocher les événements issus de systèmes différents, reconstituer une séquence d’actions et orienter leur investigation. Dans un environnement industriel ou commercial, la détection ne dépend pas seulement des règles d’alerte : elle repose aussi sur la qualité, la cohérence et l’accessibilité des données qui les alimentent. »