Signature de la convention de partenariat entre les entreprises IT-Gnosis, Sysdream et la direction centrale de la police judiciaire

April 2018 by Marc Jacob

Cette convention fait suite au constat partagé d’un besoin de mieux lutter contre la cybercriminalité ciblant le grand public et les entreprises afin de développer des synergies pour optimiser la lutte contre la cybercriminalité.

La Police nationale au travers du CSIRT-PJ (centre de réponse à incident), IT-Gnosis et Sysdream produisent tous trois des contenus et des outils permettant d’anticiper les cyberattaques, notamment les logiciels malveillants prenant pour cible les entreprises et le grand public. Ce partenariat permet ainsi de mettre en œuvre les conditions d’un partage d’informations de manière à optimiser d’une part, la recherche des infractions et d’autre part, la protection des entreprises et des internautes.

IT-GNOSIS est le distributeur exclusif de la certification C-EH (Certified Ethical Hacker) en France. Il certifie l’obtention de compétences en matière de sécurité informatique.

Sysdream propose à ses clients qui nécessitent un haut niveau de sécurité des prestations d’audit et de formation en cybersécurité dont le C-EH. Sysdream est centre ATC EC-Council (Accredited Training Partner) depuis 2007.

Le CSIRT-PJ est en charge notamment d’analyser et d’anticiper les cybermenaces visant le grand public et les entreprises. Ce centre de réponse à incident de la police judiciaire fournit à ce titre à ses partenaires privés les éléments de prévention leur permettant de se protéger des cyberattaques. Le réseau du CSIRT permet de toucher près de 250 000 partenaires.

Ces trois acteurs majeurs vont collaborer dans le but de renforcer la lutte contre la cybercriminalité grâce au renforcement des compétences des personnels du CSIRT-PJ. IT-GNOSIS et SYSDREAM mettront ainsi à disposition leur expertise dans le domaine de la cybersécurité pour renforcer la réponse de la police nationale en matière de cybercriminalité.

La convention formalise et pérennise les échanges d’information entre le CSIRT-PJ et ces deux acteurs majeurs de la formation et de l’audit en cybersécurité. Elle accroît le niveau de traitement du CSIRT-PJ en matière de lutte contre la cybercriminalité tandis que l’engagement citoyen d’IT-GNOSIS et SYSDREAM est mis en lumière.