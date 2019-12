Schneider Electric étend sa gamme d’onduleur Easy avec la version Easy UPS 3M

December 2019 by Marc Jacob

Schneider Electric annonce l’élargissement de sa gamme d’onduleurs Easy UPS, avec le lancement du modèle EASY UPS 3M 60-200 kVA. Faciles à installer, à utiliser et à entretenir, ils assurent la continuité de l’activité des petites et moyennes entreprises et conviennent parfaitement à la configuration des bâtiments tertiaires et de l’industrie.

Dotés de fonctionnalités de pointe et d’un design optimisé pour un encombrement réduit, les onduleurs Easy UPS 3M protègent les équipements critiques de multiples environnements physiques contre les dommages dus aux pannes de courant, surcharges et pics de tension. L’onduleur Easy UPS 3M Schneider Electric offre un rendement pouvant atteindre 96 % en mode double conversion et 99 % en mode économique (ECO), grâce à ses fonctionnalités avancées, ses spécifications compétitives et sa conception électrique robuste. Il est facile à installer, à utiliser et à maintenir. Il représente la solution idéale pour un large éventail de petits et moyens bâtiments. Grâce à sa conception tolérante aux pannes, il permet une redondance et une plus forte disponibilité d’énergie.

Cet onduleur a été conçu pour répondre aux exigences de qualité et de simplicité demandées par les partenaires installateurs électrique, mais aussi les clients utilisateurs, tout en améliorant les caractéristiques techniques en termes de performance et de disponibilité d’énergie.

Avec cette nouvelle offre étendue, les partenaires et les utilisateurs bénéficient d’un onduleur polyvalent et performant, le tout dans un design pensé pour un encombrement réduit.

Ces onduleurs disposent d’une interface d’affichage particulièrement intuitive grâce à un écran tactile couleur 5 " offrant ainsi une configuration et un suivi simplifiés. De plus les utilisateurs peuvent alors contrôler et gérer le statut de l’onduleur à distance à l’aide de la suite logicielle EcoStruxure IT DCIM TM basée dans le cloud et EcoStruxure Asset Advisor.

Quelques caractéristiques des onduleurs Easy UPS 3M :

• Plus de puissance disponible : KVA = KW avec un facteur de puissance =1

• Capacités de résilience dans les environnements difficiles : circuits imprimés avec vernis de protection, filtres à poussière remplaçables, température de fonctionnement jusqu’à 40°C permanent.

• Batterie commune pour 2 onduleurs en mode 1 + 1

• Easy Loop test pour tester l’onduleur sans banc de charge lors de la mise en service.

• Nouvel écran tactile couleur 5 pouces au design esthétique, pour piloter l’onduleur Easy UPS 3M en toute simplicité et avec facilité.

• Conception modulaire à tolérance de panne pour plus de disponibilité.

• Suivi et gestion simplifiés grâce à la suite logicielle EcoStruxure IT basée dans le cloud EcoStruxure Asset Advisor (avec la carte réseau proposée en option).